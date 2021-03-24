Брюссель, , 15:54 — REGNUM НАТО укрепляет сотрудничество с Евросоюзом, расширяет обмен разведывательной информацией и улучшает киберзащиту, чтобы противостоять «российской угрозе». Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 24 марта в Брюсселе.

По его словам, НАТО сталкивается с возрастающими угрозами, причём не только военными. Это кибератаки, экономические действия, дезинформация, потому альянсу следует наладить совместную работу.

От России, добавил он, исходит и существенная ракетная угроза.

Столтенберг напомнил, что Россия якобы ответственна за кризис на Украине в 2014 году и отравление в британском городе Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году. Этим он объяснил расширение практики обмена разведывательными данными, направленной против РФ.

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