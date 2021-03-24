Кронштадт, Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Петербургские спасатели сняли 25 рыбаков со льда Финского залива, от берега их отделила промоина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели Дарья Драй © ИА REGNUM

Спасательная операция любителей зимней рыбалки в марте проводилась днем 24 марта на Финском заливе в Кронштадтском районе у Южной Дамбы.

«В 300 метров от берега образовалась промоина. Работали два катера поисково-спасательной службы. В 15:05 25 рыбаков доставлены на берег. Медицинская помощь не требуется», — уточнили в ведомстве.

Напомним, запрет выхода на лед в Петербурге продлен до 15 апреля. Нарушителем грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Добавим, днем 24 марта температура воздуха в Петербурге достигла +11 градусов.

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