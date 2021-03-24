Кронштадт, Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Петербургские спасатели сняли 25 рыбаков со льда Финского залива, от берега их отделила промоина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели

Операция по спасению любителей зимней рыбалки проводилась днем 24 марта на Финском заливе в Кронштадтском районе у Южной Дамбы.

«В 300 метрах от берега образовалась промоина. Работали два катера поисково-спасательной службы. В 15:05 25 рыбаков доставлены на берег. Медицинская помощь не требуется», — уточнили в ведомстве.

Напомним, запрет выхода на лед в Петербурге продлен до 15 апреля. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Добавим, днем 24 марта температура воздуха в Петербурге достигла +11 градусов.