Киев, , 16:03 — REGNUM В 2021 году Украина может закупить около 7,9 млн доз вакцины от COVID-19, которых хватит для вакцинации менее 4 млн человек. Соответствующие документы опубликовало министерство здравоохранения страны.

Ведомство планирует потратить почти 4 млрд гривен или свыше $143 млн на покупку 7 млн 890 268 доз вакцины, которых хватит для вакцинации 3 млн 945 134 пациентов. Средняя стоимость одной дозы — 504 гривны или более $18 .

В документах не указаны производители, чьи вакцины планируют купить власти Украины, но, по данным журналистов издания Strana.ua, на покупку индийской вакцины Covishield Украина потратила 1,59 млрд гривен или более $57,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что больницы города, в которых оказывают помощь больным COVID-19, заполнены на 100%.

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