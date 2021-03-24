Москва, , 15:45 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба клуба.

«Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято на заседании наблюдательного совета клуба, которое состоялось 24 марта. О других решениях будет объявлено дополнительно.

Читайте ранее в этом сюжете: Алексей Кудашов может стать новым наставником «Спартака»