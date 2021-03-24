Москва, , 15:51 — REGNUM В России невозможно будет осуществить одномоментный и повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 24 марта заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, вводить четырехдневную неделю в России необходимо, но делать это нужно постепенно.

«Я считаю, что сначала переход должен быть у тех, кто этого хочет. Но речи о том, что завтра по щелчку мы сможем перейти на четырёхдневку и идти не может. Мы и на пятидневку очень долго переходили. Поэтому этот переход будет по каким-то отдельным отраслям или сначала для женщин — все это вещи дискуссионные. Я считаю, что сделать это должны сперва те, кто хочет и может это делать», — заявил Вострецов.

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Как сообщало ИА REGNUM, четырёхдневную рабочую неделю для женщин предложила ввести уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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