Киев, , 15:42 — REGNUM Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин считает, что главным выгодополучателем от санкций, введенных за последнее время украинской властью, является олигарх Игорь Коломойский и контролируемые им структуры.

С таким комментарием парламентарий выступил сегодня, 24 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьмин напомнил, что в феврале по приказу Зеленского было закрыто четыре оппозиционных телеканала, которые назвали «каналами Медведчука».

«Зрители закрытых телеканалов вынужденно перешили на другие телеканалы, самым крупным из которых является 1+1, который связывают с Коломойским. А вслед за ними к этим телеканалам неизбежно перейдут и многомиллионные доходы от рекламы. Нацсовет готовит материалы для лишения закрытых каналов лицензий, при этом закрытые телеканалы никогда не принадлежали ни Медведчуку, ни его жене», — подчеркнул депутат.

Кроме того, заявил Кузьмин, по приказу Зеленского прекращена деятельность крпуной фирмы «Глуско», которую обьявили фирмой Медведчука, продававшей оптом и в розницу нефтепродукты.

«Большая часть клиентов закрытого властью предприятия вынужденно перешла на обслуживание к топливным фирмам, связанным с Коломойским, которые одних только автозаправок насчитывают более 1,5 тыс. В отношении закрытой компании возбуждено уголовное дело, готовятся материалы для ее передачи в управление другому собственнику… При этом закрытая властями фирма «Глуско» никогда не принадлежала, ни Медведчуку, ни его жене», — констатировал он.

Далее депутат напомнил, что последним решением Совнацбеза и по приказу Зеленского введены санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на разработку недр, владельцы которых имели давний бизнес-конфликт с бизнесменами, близкими к секретарю СНБО Алексею Данилову.

«При этом фирмы, имеющие аналогичные лицензии на разработку недр, но связанные, например, с Коломойским, под санкции не попали, хотя Данилов объявил о подготовке СНБО массовых проверок всех фирм, получившим лицензии на разработку недр с 1994 года», — подчеркнул он.

В завершение депутат задается «риторическими вопросами» о том, кому перераспределят лицензии закрытых каналов и какие телеканалы будут вещать вместо них и высказывает мнение, что отобрать имущество у чужих и отдать его своим — это и есть вся суть тех самых реформ, которые обещал Зеленский и ради которых его выбрали президентом Украины.