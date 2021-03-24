Брюссель, , 15:49 — REGNUM Вопрос о приобретении Анкарой российских комплексов ПВО С-400 является закрытым. Об этом 24 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Мы провели с госсекретарем США Энтони Блинкеном конструктивные переговоры. В ходе них мы напомнили причину, почему мы были вынуждены купить С-400. Комплексы закуплены, и теперь (этот) вопрос закрыт», — рассказал на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 24 марта в ходе переговоров на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе обратился к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу с призывом отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.