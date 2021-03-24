Тольятти, Самарская область, , 15:47 — REGNUM АвтоВАЗ представит Lada Granta с новым мотором ВАЗ-11 182 от Lada Largus в мае 2021 года. Об этом сообщает «Российской газеты» со ссылкой на корпоративные документы автопроизводителя.

Под капот Granta установят модернизированный восьмиклапанный движок объёмом 1,6 л и мощностью 90 «лошадей».

По данным второго источника издания, ближайшей датой сборки рестайлинговой Granta значится 11 мая нынешнего года.

Третий источник издания утверждает, что пока конкретных дат премьеры модели нет, однако он отметил, что первые поставки товарных ВАЗ-11 182 с новым силовым агрегатом ожидаются в мае либо в июне 2021 года.

Стоит отметить, что после модернизации вазовский «восьмиклапанник» получил 48 новых деталей. Модернизированы были шатунно-поршневая и клапанная группы, а также система зажигания и некоторые другие узлы мотора.

Ранее компания АвтоВАЗ запатентовала экстерьер пассажирского универсала Lada Largus Cross. Внешний вид модели выполнен в фирменном X-стиле бренда Lada. У автомобиля обновлены крылья, бампер, капот, решетка радиатора, наружные зеркала и головная оптика.

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