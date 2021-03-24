Брюссель, , 15:39 — REGNUM Североатлантический альянс будет оперативно реагировать на «увеличение ракетной угрозы со стороны России», а также отвечать на расширение военного могущества РФ от Кавказа до Арктики. Об этом сегодня, 24 марта, на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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«Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш [потенциал] сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России», — отметил генсек Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс продолжает выступать за диалог с РФ и приглашает её провести заседание Совета Россия — НАТО, чтобы регулировать сложные отношения. Он с сожалением напомнил, что с лета 2019 года не состоялось ни одного заседания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО не смогут в одиночку справиться с исходящими от России вызовами, поэтому им надо работать вместе.