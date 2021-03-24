Вена, , 15:45 — REGNUM Венецианская комиссия Совета Европы обеспокоена тем, что в Грузии партиям, лидерами которых являются иностранные граждане, могут запретить участвовать в выборах. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном 23 марта на сайте организации.

Ранее в Грузии разработали законопроект о внесении поправок в закон «О политических объединениях граждан», который направили для анализа в конституционный орган Евросовета.

«Санкцирование партийного списка путем снятия регистрации из-за того, что политический лидер является гражданином другой страны, представляется непропорциональной мерой и чрезмерно ограничивает право быть избранными тех кандидатов, которые находятся в партийном списке. В этом плане ограничивается и право избирателя делать выбор», — говорится в заявлении Венецианской комиссии.

Кроме того, в комиссии отметили, что в законопроекте нет чёткого определения, кого можно назвать «политическим лидером» партии, что может привести к юридической неопределенности.

Напомним, основателем самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) является бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Он лишен грузинского гражданства, но остаётся неформальным лидером ЕНД. На выборах в парламент Грузии в 2020 году «националы» выдвинули Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра страны.

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