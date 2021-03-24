Цюрих, Швейцария, , 15:38 — REGNUM Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер отстранён от футбольной деятельности на новый длительный срок. Об этом 24 марта сообщается на сайте организации.

Отмечается, что независимый комитет по этике признал Блаттера и бывшего генсекретаря ФИФА Жерома Вальке виновным в многочисленных нарушениях кодекса организации.

Блаттер и Вальке получили отстранение от футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев и штраф на 1 млн швейцарских франков (около €900 тыс.).

Новый запрет вступит в силу, когда Блаттера и Вальке истекут сроки действующих ограничений: у Блаттера — в октябре 2021 года, у Вальке — в 2025-м.

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