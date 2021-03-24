Неклиновский район, Ростовская область, , 15:38 — REGNUM В Ростовской области состоятся учебные стрельбы пограничных катеров. Об этом жителей информирует администрация Неклиновского района.

Учения запланированы с 10:00 до 18:00 мск 26 марта в Таганрогском заливе южнее села Беглицкая Коса. Осуществлять маневры будет отдел ПУ УФСБ России по Ростовской области.

«Убедительная просьба воздержаться от выхода в открытое море, а также сохранять спокойствие при звуках выстрелов», — обратились к населению власти.