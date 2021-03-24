Москва, 24 марта, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Надо иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев те, кто готов взвалить на себя все тяготы по управлению многоквартирными домами, делают это не ради материальной выгоды, а исключительно из соображений заботы о своем родном жилище, повышения комфортности проживания в нем, решения текущих проблем, сказанных с ремонтом, функционированием технических систем, улучшения инфраструктуры и т. д, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Многоквартирный дом

«Никакой идеологии в действиях современных управляющих многоквартирными домами нет. Это, действительно, забота о родном доме и его обитателях. При том, что немалая часть таких управляющих действительно достигла пенсионного возраста.

Полагаю, что рассматривать их деятельность как исключительно коммерческую было бы совершенно неправильным. Соответственно, отчисления в социальные фонды при этом несут в себе определенной элемент несправедливости по отношении к труду управляющих (зачастую, кстати, весьма непростому).

Есть немало примеров, когда стараниями Совета дома и его руководства жилище буквально преображалось — делался ремонт в подъезде, «пробивались» решения о замене устаревших лифтов, менялись коммуникации, монтировались системы видеонаблюдения и безопасности, приводилась в порядок придомовая территория, устанавливались детские площадки, разбивались клумбы и пр.

Нести на своих плечах столь немалую и при этом весьма важную для остальных жителей многоквартирного дома работу — непростой труд для пожилых людей.

Так что вопрос отмены страховых взносов в социальные фонды для данной категории граждан лежит в плоскости адекватной оценки их труда и улучшения ситуации с социальной справедливостью в обществе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды предложил зампред палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Илья Ножечкин.

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