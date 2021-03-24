Москва, 24 марта, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В случае массовой вакцинации от COVID-19 к осени 2021 года в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений. Об этом 24 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернёмся к нормальной жизни», — сказала она журналистам.

Чтобы «окончательно победить коронавирус», в России должна пройти массовая вакцинация, подчеркнула Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России исследования выявили 8861 случай заражения коронавирусом. За сутки в стране выздоровели от ковида 10 355 человек, умер 401 пациент.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 483 471 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 96 219 человек.

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