Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила ряд законопроектов об индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Фракция ЛДПР предложила отменить действие нормы 2016 года, согласно которой работающие пенсионеры получают пенсию без индексации, а «доиндексируемую» пенсию они получают по увольнении с работы.

«Справедливая Россия» также своей инициативой предложила вернуться к выплатам работающим пенсионерам пенсий в полном объеме с учетом индексации.

Читайте подробнее: Путин назвал крайне важной индексацию работающим пенсионерам

Аналогичный законопроект предложили и члены Совфеда. Предлагается признать утратившими силу положения законодательства, в соответствии с которыми, начиная с 2016 года, пенсионерам, осуществляющим работу или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) выплачиваются без учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии, имеющих место в период осуществления работы и (или) иной деятельности.

Читайте также: Правительство России ищет источники финансирования индексации пенсий

Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике выступил против законопроектов. «Единая Россия» неоднократно поднимала вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«По самым минимальным подсчетам затраты составят от 0,5 трлн до 1,5 трлн рублей, — привела она данные, отметив, что такая нагрузка на федеральный бюджет потребует особой работы правительства РФ. — Давайте дадим возможности президенту самому принять решение на основе данных, которые предоставит правительство, уверена, мы не ошибемся».

Однако авторы инициатив рассчитывают на то, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставит точку в этом вопросе.

«Вода камень точит, и следующая индексация пенсий работающим пенсионерам произойдет 1 января 2022 года», — надеется автор одного из законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Читайте также: Минтруд подготовил предложения по выплатам пенсий работающим пенсионерам

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме от правительства ожидают вариантов «недоиндексации» пенсий

Читайте развитие сюжета: В Госдуме в апреле ожидают решения Путина об индексации пенсий работающим