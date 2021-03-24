Москва, , 15:35 — REGNUM Политика ЦБ РФ по повышению ключевой ставки не возвратит деньги населения на банковские вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Динамика роста процентов по вкладам и кредитам будет сильно зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ. А его политика направлена на отказ от политики «дешевых денег», поэтому дальнейшее повышение ставки вполне вероятно, — сказал Ковригин. — В классической теории экономики рост процентов по вкладам и кредитам должен быть пропорционален росту ставки. Однако думаю, что проценты по кредитам подрастут чуть меньше, чем сама ключевая ставка — в процент по кредитам до ужесточения политики уже были заложены риски невозврата, и процентная ставка при «дешевых деньгах» сильно не опускалась».

Но в любом случае, как подчеркнул Ковригин, рост ключевой ставки производителю невыгоден, так как он заинтересован в дешевых кредитах.

«Не думаю также, что ужесточение политики ЦБ возвратит вклады. Проценты по большинству вкладов ниже показателя инфляции. При росте ставки инфляция снизится немного, проценты вырастут тоже не намного. Смысл хранить деньги [на депозитах]?» — поинтересовался Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России переход к «нейтральной монетарной политике» вряд ли решит проблему контроля инфляции.

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