Ярославль, , 15:34 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней обнаружен в исправительной колонии № 8 города Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областной департамент ветеринарии.

Колония №8 Yarnews.net

Как пояснили в департаменте, в колонии взяли пробы у 4 павших свиней, а также биоматериал у других животных, также подозреваемых в заражении. Результат проб оказался положительным, для подтверждения диагноза взятые образцы направили в «Федеральный центр охраны здоровья животных» во Владимир. В области прошло внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии.

«По итогам заседания решено УФСИН совместно со специалистами госветслужбы обеспечить установку на дороге между эпизоотическим очагом и угрожаемой зоной временного дезбарьера и шлагбаума, указателей, предупреждающих о наличии эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающих въезд (проезд) транспортных средств и указывающих направление движения, а также провести уничтожение свинопоголовья (294 головы) и продукции свиноводства», — отметил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов.

Также рассматривается вопрос о введении карантина по африканской чуме свиней на территории Ярославля и Ярославского района. Специалисты Ярославской областной станции по борьбе с болезнями животных проведут осмотр всего поголовья свиней на территории восьмой колонии, которая расположена в Заволжском районе Ярославля.