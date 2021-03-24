Волгоград, , 15:46 — REGNUM Подозреваемый в грабеже и изнасиловании женщины-инвалида задержан в Волгограде. Им оказался 15-летний подросток, который за два дня до преступления освободился из мест лишения свободы, сообщил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета

К 57-летней жительнице Волгограда 20 марта на прогулке недалеко от железнодорожной станции на территории Тракторозаводского района подошёл незнакомый молодой человек. Убедившись, что нет свидетелей, он несколько раз ударил пенсионерку, повалил на землю и изнасиловал, а затем скрылся, забрав с собой её мобильный телефон. Злоумышленника отследили по записям с камер видеонаблюдения.

«Следователи и оперативники обратили внимание, что преступник выглядит очень молодо, в связи чем его изображение предъявили сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, один из которых и узнал парня. Им оказался ранее судимый 15-летний местный житель, который только 18 марта 2021 года освободился из мест лишения свободы, где содержался до момента оглашения приговора за совершенные ранее кражи и грабежи», — уточнили в СК.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Решается вопрос заключения под стражу.