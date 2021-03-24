Волгоград, 24 марта 2021, 15:46 — REGNUM Подозреваемый в грабеже и изнасиловании женщины-инвалида задержан в Волгограде. Им оказался 15-летний подросток, который за два дня до преступления освободился из мест лишения свободы, сообщил 24 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета
К 57-летней жительнице Волгограда 20 марта на прогулке недалеко от железнодорожной станции на территории Тракторозаводского района подошёл незнакомый молодой человек. Убедившись, что нет свидетелей, он несколько раз ударил пенсионерку, повалил на землю и изнасиловал, а затем скрылся, забрав с собой её мобильный телефон. Злоумышленника отследили по записям с камер видеонаблюдения.
Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Решается вопрос заключения под стражу.