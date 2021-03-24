Ирвайн, США, , 15:33 — REGNUM Бывший вице-президент Blizzard Entertainment Крис Метцен работает над масштабным дополнением для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons 5e. Об этом стало известно 23 марта из ролика, опубликованного на YouTube-канале студии Warchief Gaming.

Дополнение будет называться Auroboros: Coils of the Serpent, в него войдут отдельный игровой мир для D&D 5e и сюжетная кампания. Студия Warchief Gaming планирует выйти с этим проектом на краудфандинговый сервис Kickstarter — сбор средств начнётся 20 апреля 2021 года.

Напомним, студия Warchief Gaming была основана Метценом в 2020 году. Ранее так назывался клуб любителей настольных игр, в котором состоял разработчик.

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