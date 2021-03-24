Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Крейсер ВМС Соединённых Штатов Monterey завершил патрулирование в акватории Чёрного моря, говорится в Twitter пресс-службы 6-го флота США.

«Monterey покидает Чёрное море после завершения успешного патрулирования вместе с союзниками по НАТО (Румынией, Турцией, Болгарией) и партнёрами (Украиной и Грузией) в регионе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ракетный крейсер ВМС США Monterey, появившийся в акватории Черного моря, взял на слежение Черноморский флот России 19 марта.

Monterey действовал в Черном море вместе с союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми, заявили в ВМС США.

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