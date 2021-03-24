Москва, , 15:29 — REGNUM В России переход к «нейтральной монетарной политике» вряд ли решит проблему контроля инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные агентства «Национальные кредитные рейтинги», согласно которым средние ставки по кредитам в России к концу 2021 года могут вырасти 0,75−1 процентный пункт из-за ускоренного перехода ЦБ РФ к «нейтральной монетарной политике».

«Рост ключевой ставки до уровня 5−5,25% заявлен самим ЦБ РФ, но неясным остается только период, за который ставка достигнет этого уровня, причем этот период может измеряться ближайшим кварталом либо растянется на год, — сказал Ордов. — Вслед за ростом ключевой ставки, а иногда немного предвосхищая эти ожидания, будет наблюдаться рост ставок по кредитам и банковским депозитам. В условиях низкой эффективности российской банковской системы и слабого трансмиссионного финансового механизма переход к «нейтральной монетарной политике» вряд ли решит проблему контроля инфляции, но может поддержать российский валютный и долговой рынки от возможного обвала».

При этом он уточнил, что рост российского ВВП в районе 3% на фоне роста американского на 6,5% отражает принципиально различные подходы к достижению целей и сферы ответственности ФРС США и ЦБ РФ.

«Депозиты пока остаются малопривлекательным инструментом приумножения накоплений и больше похожи на сбережения на черный день. Рост ставок по депозитам даже на один процентный пункт радикально не меняет ситуации, так как для большинства граждан реальная доходность на фоне роста инфляции остается отрицательной, то есть ценность сбережений де-факто снижается при размещении денег на депозитах», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что доля активов, инвестируемых населением РФ на фондовый рынок, составила примерно 5,5% ВВП.