Москва, , 15:31 — REGNUM Российская экономика и общество готовы к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 24 марта заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джон Уильям Уотерхаус. Сладость праздности (фрагмент). 1879

Парламентарий напомнил, что еще 150 лет назад в обществе вообще не знали, что такое выходные дни. Ввести сперва один, а потом второй выходной день позволили индустриализация и технологический прогресс.

«Взять те же производства. Сегодня роботизация на таком высоком уровне идет, что сравнить заводы 70-х годов, когда мы переходили на пятидневную рабочую неделю, и сейчас — это абсолютно не сопоставимые вещи. Мир меняется. И человеку необходимо поспевать за этим миром. Мы в подметки не годимся нашим детям, которые фактически родились с компьютером, смартфоном и нам уже нужно их догонять», — заявил депутат Госдумы.

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