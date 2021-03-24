Москва, , 15:29 — REGNUM Возможно, отложение Евросоюзом пересмотр отношений с Россией до очного саммита лидеров означает, что среди европейских лидеров по-прежнему нет единства в отношении готовности принимать более значимые санкции, чем персональные против отдельных официальных лиц, аналогичные тем, что были приняты недавно, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«При этом решения в ЕС должны приниматься единогласно — поэтому перенос решений до очного саммита в июне может быть затяжкой времени, либо руководство ЕС надеется, что в очном формате будет проще сблизить позиции лидеров стран.

При этом глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия должна быть готова к разрыву отношений ЕС, а в телефонном разговоре с Шарлем Мишелем президент РФ Владимир Путин оценил «состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное».

Сейчас рынок находится в ожидании новых санкций со стороны США, по данным американских СМИ, они могут быть объявлены на этой неделе, при этом в последние дни усилились опасения, что они могут быть приняты в более жестком формате, чем ранее, например, расширение рестрикций на суверенный долг.

Это усиливает давление на курс рубля и доходности ОФЗ в дополнение к общему снижению аппетита к риску на мировых рынках», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение новой стратегии Евросоюза в отношении России отложено до следующей очной встречи глав государств объединения, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

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