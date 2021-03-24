Москва, , 15:29 — REGNUM В Талдомском городском округе Московской области возбудили уголовное дело в отношении матери девочки, найденной истощённой в частном доме. Об этом 24 марта сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

В МВД возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в отношении женщины 1986 года рождения.

Ребёнка обнаружили случайно — патрулировавшие местность сотрудники ППС заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться, и влез через окно в один из домов. Полицейские вошли в дом, обнаружив внутри мужчину 1955 года рождения, женщину 1986 года рождения и девочку 2015 года рождения.

«Ребенок находился без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка. Девочка доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала, что девочка находится под наблюдением врачей. По её словам, дальнейшую судьбу ребёнка определят органы опеки.

В прокуратуре Подмосковья по факту обнаружения проводят проверку.