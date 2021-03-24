Брюссель, , 15:33 — REGNUM С призывом отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 обратился к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу госсекретарь США Энтони Блинкен 24 марта в ходе переговоров на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе. Об этом 24 марта сообщается в письменном заявлении главы пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен призвал Турцию не оставлять в своем распоряжении российские ЗРС С-400», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу выхода Турции из Стамбульской конвенции, «направленной на борьбу с насилием в отношении женщин», и подчеркнул важность демократических институтов и необходимость «уважения прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая личная встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в Брюсселе.