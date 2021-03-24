Архангельск, 24 марта 2021, 15:30 — REGNUM Идти 2,5 километра по льду Северной Двины с правого берега, где центр Архангельска, на Кегостров тяжело даже в солнце и штиль.

С левого берега на Кегостров проложена широкая ледовая автодорога
С левого берега на Кегостров проложена широкая ледовая автодорога
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А с сумками, как идут женщины, да вечером, да в мороз — при ледяном ветре или в оттепель по снежной каше одно мучение. А 3 марта тропу еще и затопило нагонной водой.

Судовой ход – это 30 метров колотого льда вперемежку с водой
Судовой ход – это 30 метров колотого льда вперемежку с водой
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Город в 2,5 километрах от острова
Город в 2,5 километрах от острова
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
По этой автодороге на остров ездят городские рыбаки
По этой автодороге на остров ездят городские рыбаки
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Но работают кегостровцы на правом берегу, в центре Архангельска
Но работают кегостровцы на правом берегу, в центре Архангельска
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На реке судовой ход — тропинка для судов, шириной метров 30, проделанная ледоколом. Мостки для людей через него положены прямо на битый лед.

Посреди реки – проложенный ледоколом судовой ход, дорога для судов
Посреди реки – проложенный ледоколом судовой ход, дорога для судов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На островной стороне корабельного хода ждут водители, 60 рублей и на Кего. Работы на острове нет, а они зарабатывают от 3000 до 6000 в день. Но колея неофициальная и есть риск нарваться на ГИБДД. Вроде хорошее дело, но, как всегда на Руси, некому узаконить трассу наморозив не нее лёд за небольшие деньги…

Мостки колышутся на колотом льду
Мостки колышутся на колотом льду
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На днях мэр Архангельска Дмитрий Морев, первым из мэров, пешком дошел до судового хода. Переправу он признал слишком протяженной, и на следующую зиму ее проложат по короткому маршруту — не от гостиницы Пур-Наволок, а от Красной пристани.

Перебраться через него непросто, а иногда и опасно
Перебраться через него непросто, а иногда и опасно
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Об этом говорят надписи об утопающих, которых надо спасать с помощью кругов
Через судовой ход наброшены два ряда мостков с поручнями
Об этом говорят надписи об утопающих, которых надо спасать с помощью кругов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Через судовой ход наброшены два ряда мостков с поручнями
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Темнеет, скоро ночь – тревожное время для путешественников через реку
Темнеет, скоро ночь – тревожное время для путешественников через реку
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вадим Медведков, главный кегостровский общественник, пару десятилетий продвигает идею канатной дороги через Кегостров на Цигломень, которая бы частично железнодорожный мост. Но городские и областные власти пока не посчитали во сколько проект обойдётся.

Кегостров лежит на Северной Двине напротив Архангельска. Здесь куст деревень и бывший рабочий поселок – производства на Кего нет с 1990-х
В деревнях самым экономичным видом транспорта является гужевой
Кегостров лежит на Северной Двине напротив Архангельска. Здесь куст деревень и бывший рабочий поселок – производства на Кего нет с 1990-х
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В деревнях самым экономичным видом транспорта является гужевой
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
На Кего новая церковь – старые в прошлых веках унесены подмывающей берега рекой
На Кего новая церковь – старые в прошлых веках унесены подмывающей берега рекой
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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