Архангельск, 24 марта 2021, 15:30 — REGNUM Идти 2,5 километра по льду Северной Двины с правого берега, где центр Архангельска, на Кегостров тяжело даже в солнце и штиль.
А с сумками, как идут женщины, да вечером, да в мороз — при ледяном ветре или в оттепель по снежной каше одно мучение. А 3 марта тропу еще и затопило нагонной водой.
На реке судовой ход — тропинка для судов, шириной метров 30, проделанная ледоколом. Мостки для людей через него положены прямо на битый лед.
На островной стороне корабельного хода ждут водители, 60 рублей и на Кего. Работы на острове нет, а они зарабатывают от 3000 до 6000 в день. Но колея неофициальная и есть риск нарваться на ГИБДД. Вроде хорошее дело, но, как всегда на Руси, некому узаконить трассу наморозив не нее лёд за небольшие деньги…
На днях мэр Архангельска Дмитрий Морев, первым из мэров, пешком дошел до судового хода. Переправу он признал слишком протяженной, и на следующую зиму ее проложат по короткому маршруту — не от гостиницы Пур-Наволок, а от Красной пристани.
Вадим Медведков, главный кегостровский общественник, пару десятилетий продвигает идею канатной дороги через Кегостров на Цигломень, которая бы частично железнодорожный мост. Но городские и областные власти пока не посчитали во сколько проект обойдётся.
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