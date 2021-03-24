24 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Архангельск, , 15:30 — REGNUM Идти 2,5 километра по льду Северной Двины с правого берега, где центр Архангельска, на Кегостров тяжело даже в солнце и штиль.

С левого берега на Кегостров проложена широкая ледовая автодорога Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А с сумками, как идут женщины, да вечером, да в мороз — при ледяном ветре или в оттепель по снежной каше одно мучение. А 3 марта тропу еще и затопило нагонной водой.

Судовой ход – это 30 метров колотого льда вперемежку с водой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Город в 2,5 километрах от острова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По этой автодороге на остров ездят городские рыбаки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но работают кегостровцы на правом берегу, в центре Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На реке судовой ход — тропинка для судов, шириной метров 30, проделанная ледоколом. Мостки для людей через него положены прямо на битый лед.

Посреди реки – проложенный ледоколом судовой ход, дорога для судов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На островной стороне корабельного хода ждут водители, 60 рублей и на Кего. Работы на острове нет, а они зарабатывают от 3000 до 6000 в день. Но колея неофициальная и есть риск нарваться на ГИБДД. Вроде хорошее дело, но, как всегда на Руси, некому узаконить трассу наморозив не нее лёд за небольшие деньги…

Мостки колышутся на колотом льду Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На днях мэр Архангельска Дмитрий Морев, первым из мэров, пешком дошел до судового хода. Переправу он признал слишком протяженной, и на следующую зиму ее проложат по короткому маршруту — не от гостиницы Пур-Наволок, а от Красной пристани.

Перебраться через него непросто, а иногда и опасно Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Об этом говорят надписи об утопающих, которых надо спасать с помощью кругов Владимир Станулевич © ИА REGNUM Через судовой ход наброшены два ряда мостков с поручнями Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Темнеет, скоро ночь – тревожное время для путешественников через реку Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вадим Медведков, главный кегостровский общественник, пару десятилетий продвигает идею канатной дороги через Кегостров на Цигломень, которая бы частично железнодорожный мост. Но городские и областные власти пока не посчитали во сколько проект обойдётся.

Кегостров лежит на Северной Двине напротив Архангельска. Здесь куст деревень и бывший рабочий поселок – производства на Кего нет с 1990-х Владимир Станулевич © ИА REGNUM В деревнях самым экономичным видом транспорта является гужевой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На Кего новая церковь – старые в прошлых веках унесены подмывающей берега рекой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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