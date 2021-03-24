Москва, , 15:34 — REGNUM В приложении «ВКонтакте» для Android-устройств перестали отображаться карточки со ссылками на новости и рекламу. Об этом 24 марта сообщает издание vc.ru.

По данным издания, пользователи не могут перейти по ссылкам, а видят только текстовый анонс рекламы или новости. Сбой в работе произошёл из-за ошибки в программе сервиса Google, для устранения ошибки пользователям необходимо обновить компонент WebView в Google Play.

Добавим, что WebView — это системный компонент Android. Он работает на базе технологий Chrome и позволяет встраивать web-страницы в Android-приложения.

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