Ургенч, Узбекистан, , 15:27 — REGNUM В 2021 году в Хорезмской области Узбекистана планируется реализовать 812 инвестиционных проектов на общую сумму $1,32 млрд, сообщает агентство «УзА».

23 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил регион и ознакомился с инвестиционной активностью в Хорезмской области. Ожидается, что реализация намеченных планов создаст 23 тыс. рабочих мест.

Кроме того, по итогам 2021 года планируется наладить экспорт товаров и услуг на сумму $65 млн. Основными локомотивами развития станут текстильная, автомобильная, электротехническая и другие виды промышленности.

В частности, в области планируют удвоить объем переработки выращиваемого хлопка. Производство пряди увеличится в 2,2 раза, до 104 тыс. тонн, производство тканей — в пять раз, до 49 тыс. тонн.

По итогам января—марта 2021 года в регионе завершено 188 проектов и создано 1 725 рабочих мест. Введено в оборот около 4 тыс. га земли, а также начато строительство моста через реку Амударью.

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