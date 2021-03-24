Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM Как оказалось, 10% фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» составляют сцены в «слоу мо» (с эффектом замедленной съёмки»). Об этом 23 марта сообщило издание IGN.

Суммарно в фильме чуть больше 24 минут, в которых используется этот киноприём. При этом общий хронометраж картины составляет 4 часа и 1 минуту.

Премьера «Лиги справедливости Зака Снайдера» состоялась 18 марта 2021 года. Картина была высоко оценена как кинокритиками, так и рядовыми зрителями.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лигу справедливости» на HBO Max встретили лучше «Чудо-женщины 1984»