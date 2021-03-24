Бишкек, 24 марта, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Вопросами экологии на производстве в Киргизии, как правило, начинают активно интересоваться только тогда, как речь идет о получении дополнительных преференций и увеличении отчислений, — кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов прокомментировал ИА REGNUM последние скандалы в горнорудной отрасли Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По мнению российского эксперта, «обещания президента Киргизии Садыра Жапарова защищать работающих в стране инвесторов и привлекать новых несколько не стыкуются с реальными событиями.

На самом деле — ситуация в стране одновременно сложная и невероятно простая. Сложная потому, что нынешнее положение горнодобывающих компаний в Киргизии — результат многолетних неурегулированных отношений системы и иностранного бизнеса. Отношений, которые сейчас практически зашли в тупик. А простая потому, что митинги и депутатские проверки — это просто инструменты для воздействия на инвесторов».

Собеседник предположил, что результаты очередных депутатских проверок на золотом руднике «Кумтор» сведутся к требованию увеличения выплат по линии экологической безопасности производства.

«Вопросами экологии на производстве в Киргизии, как правило, начинают активно интересоваться только тогда, как речь идет о получении дополнительных преференций и увеличении отчислений. С учетом того, что экономическая ситуация в Киргизии не самая хорошая — заниматься вымогательством в самых разных формах — это уже вопрос выживания», — сказал Шамгунов.

Аналитик резко высказывается на тему митингов против иностранных бизнесменов в Киргизии и подчеркивает, что «подобный способ переговоров — тупиковый».

»Достаточно было бы пару раз найти и наказать людей, которые проникали на производства, портили имущество инвесторов и препятствовали работе горнодобывающих предприятий и проблема была бы решена. Прежние власти выбрали другой путь — не обращать внимания на сложившуюся ситуацию. Сейчас многое будет зависеть от того, какую политику в отношении инвесторов будет проводить нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров».

Шамгунов допускает несколько вариантов:

«Если за словами Садыра Жапарова о защите инвесторов последуют реальные действия — есть надежда, что работающие предприятия в Киргизии будут приносить прибыль и страна со временем станет привлекательным местом для новых иностранных компаний. Если красивые слова останутся словами — работающие предприятия закроются, а новые инвесторы не придут», — предположил он.

Эксперт подчеркнул, что ключевым в «проверяющих рудники комиссиях» является их состав.

«Если присмотреться к составу депутатских делегаций, которые приезжают с проверками на производства можно заранее прогнозировать результаты их деятельности. Конечно, существует вероятность, что власти Киргизии организовывают проверки специально для того, чтобы успокоить сторонников национализации иностранных горнодобывающих предприятий и показать, что производства соответствуют нормам и работают в рамках закона. Но вероятность того, что проверка будет использоваться как инструмент давления тоже существует», — резюмировал он.