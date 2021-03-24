Киев, 24 марта 2021, 15:37 — REGNUM Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за введения карантинных ограничений, получат по 8 тыс. гривен или $288 от правительства Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 марта на заседании правительства.
Шмыгаль добавил, что государство готово выплатить предпринимателям, а также их работникам по 8 тыс. гривен.
Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил о том, что новые выплаты не будет фиксированным, а их размер будет зависеть от средней зарплаты в регионе.
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