Скопье, , 15:29 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Республики Северная Македония 23 марта опубликовал еженедельный отчет об эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Так, в период с 15 по 21 марта в стране было проведено 24 517 тестов на коронавирус. При этом выявили 6899 случаев заражения коронавирусом, что на 26,4% выше, чем на прошлой неделе.

Доля положительных случаев в общем числе тестов ежедневно варьировалась от 23,4% до 32,3%. Средний показатель за семь дней составил 27,9%, что на 3% выше, чем на прошлой неделе.

За неделю в стране выздоровели 3343 пациента с COVID-19, 158 пациентов умерли.

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