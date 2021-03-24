Ярославль, 24 марта, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Ярославский политолог Александр Миклин не верит в возможность возврата прямых выборов мэра Ярославля. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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Напомним, 19 марта комитет Ярославской областной думы по законодательству поддержал проект закона о возврате прямых выборов.

«Я не верю, что на этом этапе выборы мэра возвратить в Ярославле это реальность. То, как проголосовал комитет, для меня достаточно неожиданно. Как инфоповод для СМИ, это, наверное, действительно событие, ну, а для власти это маловероятно, потому что решение на областной думе, конечно, принято не будет», — рассказал Александр Миклин.

По мнению эксперта, в случае возврата прямых выборов в Ярославле возникнет реальная политическая конкуренция. Действующий мэр города мог бы проиграть открытые выборы.

«В городе нет дефицита управленческих кадров. Очень большое количество прекрасных управленцев, знающих город, регион, которые смогут выстроить отношения и с регионом, и с Москвой. Из тех, кто не претендует, но вполне мог бы — Вячеслав Блатов, с моей точки зрения прекрасная была кандидатура. Почему бы не побаллотироваться господину Слепцову? Только уже не назначенному, а избраться. А так есть не менее 10 человек — опытных, грамотных, которые действительно могут собрать команды и победить. На Владимире Волкове свет клином не сошёлся», — полагает Александр Миклин.

По мнению Миклина, это одна из причин, по которой возврат прямых выборов в Ярославле в ближайшее время невозможен.