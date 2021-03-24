Розуэлл, , 15:17 — REGNUM Кооперативный шутер Killing Floor 2 получил масштабное обновление под названием Dystopian Devastation. Об этом 23 марта сообщалось на официальном YouTube-канале разработчиков проекта.

Обновление добавит в игру новые карту, два еженедельных режима, два вида оружия, система достижений в Steam и различные косметические предметы. Помимо этого, разработчики исправили множество программных ошибок проекта.

ИА REGNUM напоминает, что Killing Floor 2 — это шутер с видом от первого лица, посвящённый кооперативному уничтожению орд мутантов. Его релиз состоялся в 2016 году.

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