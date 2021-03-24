Москва, , 15:19 — REGNUM Подробности ЧП с самолетом Ту-22М3 в Калужской области, в результате которого погибли трое пилотов, пока не выяснены до конца. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил 24 марта журналистам.

«Мы ещё будем разбираться», — подчеркнул Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта на аэродроме «Шайковка» под Калугой у стоявшего на земле бомбардировщика Ту-22М3 сработала система катапультирования. Высоты не хватало для раскрытия парашютов, и три члена экипажа погибли при падении на землю. Трагедия произошла во время плановой подготовки к полету.