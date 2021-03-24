Лондон, 24 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Британская компания Triumph представила снимки электрического мотоцикла TE-1 с аккумуляторами от компании Williams Advanced Engineering. Снимки байка распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Triumph Электробайк TE-1

Впервые производитель сообщил об электрокаре в мае 2019 года. И до сих пор разработчики не сообщают ни о ёмкости батареи, ни о запасе хода и времени зарядки байка. Также неизвестна масса мотоцикла. В секрете держатся сроки старта производства и ориентировочная стоимость будущей новинки.

Пока сообщается лишь о том, что тестируют мотоцикл специалисты Уорикского университета. Также кое-что известно о движке байка. Его вес равен 10 кг, а производительность составляет 176 л. с.

Компания Triumph также показала снимки прототипа шасси с установленными на него электрической батареей и мотором. По планам производителя готовый байк появится на рынке в конце 2021 года.

Ранее Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил в РФ концепт мотоцикла Aurus с электрическим мотором. Это первый прототип электрического байка российской марки. Он создан по поручению Минпромторга страны с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.

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