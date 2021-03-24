Москва, , 15:15 — REGNUM Несмотря на активную «антидолларовую кампанию», развернутую в России, участники экономического оборота (население и юридические лица) по-прежнему ориентируются на американскую валюту в качестве страховки от неопределенностей, связанных c преодолением последствий пандемического кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Причем выбор преимущественно делается в пользу именно наличной валюты, запасы которой у граждан и организаций за 2020 год увеличились почти на 10%, составив порядка $80 млрд. В валютную наличку перетекли не только валютные вклады (их сумма в прошлом году уменьшилась на 9%), но и часть изъятых из банков рублевых депозитов.

Всплеск интереса к доллару лишь адекватно отражает вполне закономерную реакцию населения и бизнеса на сложившиеся экономические реалии. Волатильность национальной валюты, ценовая динамика, выходящая за границы прогнозов, и растущие инфляционные ожидания заставляют субъектов экономической деятельности искать инструменты сохранения средств.

Использование же валюты иностранного государства — наиболее простой и быстрый способ диверсифицировать свои накопления. Конечно, подобная форма хранения денег редко приносить сиюминутную выгоду. Однако этот недостаток окупается высокой ликвидностью данного актива (в отличие от инвестирования средств в недвижимость) и неподверженностью катастрофическим провалам (что нередко происходит на рынке ценных бумаг).

В структуре чисто денежных валютных накоплений доллар США занимает ведущую позицию, что определяется как традицией, так и реальной ролью американской валюты в мировой экономике. За последние 10 лет доллар вполне доказал свою эффективность в качестве защитного актива. Любая кризисная ситуация приводит к росту курса американской валюты, тем самым укрепляя роль доллара как одного из самых надежных средств сбережений.

Разумеется, формируя ликвидную часть накоплений в виде иностранной валюты, не очень целесообразно фокусироваться лишь на американском долларе. Несмотря на все его достоинства, как и всякая валюта доллар подвержен конъюнктурным колебаниям, сгладить которые возможно посредством распределения накоплений между денежными единицами разных стран.

Преимущество, разумеется, следует отдавать американской валюте (порядка 40% сбережений) и евро (от 25−30%). Есть смысл вложить 10% в устойчивую денежную единицу (например, швейцарский франк), однако следует учитывать, что наличный обмен подобных денежных знаков возможен не во всех кредитных организациях и банковских подразделениях.

Определенная доля средств, разумеется, должна храниться в валюте своей страны (помимо денег на текущие расходы). Конечно, сформированную таким образом валютную корзину нельзя рассматривать в качестве инструмента быстрого обогащения, однако грамотно распределенные между различными валютами денежные средства способны обеспечить личную финансовую стабильность на длительную перспективу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров считает, что стоит пересмотреть систему сбережений и держать деньги в разных валютах.

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