Тбилиси, , 15:19 — REGNUM В Грузии скоро может начаться третья волна пандемии SARS-CoV-2. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 марта заявил на брифинге директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, курирующий работу «ковидных» госпиталей в стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Журналисты спросили его, когда стоит ожидать третью волну пандемии в Грузии. Врач ответил, что она может начаться уже скоро.

«Третья волна уже началась в некоторых странах Европы и скоро начнётся в Грузии, к сожалению, в ближайшем будущем, если мы откажемся от вакцинации и ношения масок», — сказал Церцвадзе.

Напомним, вакцинация в Грузии началась 15 марта. В страну привезли 43 200 доз вакцины от AstraZeneca. Планировалось, что они будут использованы в течение двух недель. По данным на 23 марта, в Грузии прошли первый курс вакцинации около 4 тыс. человек. В конце марта в страну также должны привезти партию вакцины Pfizer.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии могут начать вакцинацию лиц старше 55 лет от COVID-19