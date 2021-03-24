Париж, , 15:16 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло, тест на коронавирус которой на минувшей неделе показал положительный результат, госпитализирована. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение главы ведомства.

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Как отметили сотрудники министерства культуры Франции, состояние 74-летней Башло на данный момент «стабильно, но потребовало госпитализации».

«Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней», — добавили в окружении министра.

Отметим, Розлин Башло заразилась коронавирусом после посещения закрытого показа оперы «Фауст» в Парижской опере, который прошел 19 марта. Кроме того, на минувшей неделе была госпитализирована с COVID-19 министр труда Франции Элизабет Борн.