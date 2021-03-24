Осло, , 15:13 — REGNUM Власти Норвегии могут закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в случае одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом 24 марта сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

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«Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить ее совместно с ЕС», — цитирует ее NRK.

Вместе с тем она добавила, что в Норвегии не готовы «покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвежском институте общественного здравоохранения считают, что обширное распространение «британского» штамма коронавируса в стране грозит чрезвычайными проблемами, поскольку при заражении «британской» мутацией риск госпитализации увеличивается.

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