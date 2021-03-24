Ташкент, , 15:13 — REGNUM Власти Узбекистана планируют вдвое увеличить финансирование программ «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»), сообщает 24 марта агентство «УзА».

Средства направят на ремонт 3 тыс. км автодорог, прокладку 4 тыс. км водопровода, реконструкцию 15 тыс. км линий электропередач и 4 тыс. трансформаторов.

Напомним, 23 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмскую область. Глава государства ознакомился с инвестиционными проектами, реализованными в первом квартале 2021 года.