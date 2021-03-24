Москва, 24 марта 2021, 15:12 — REGNUM Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты в новой форме. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба российской команды.
Цвет футболок полевых футболистов — белый с синей и красной полосами. Вратарь будет играть в зелёной футболке.
https://twitter.com/TeamRussia/status/1374668464984588288
Матч сборных Мальты и России в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 состоится 24 марта в Та-Кали (Мальта).
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