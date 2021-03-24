Бишкек, , 15:09 — REGNUM В 2021 году президент Киргизии Садыр Жапаров помиловал 245 осужденных, из которых досрочно освобождены 89 человек и еще у 156 сокращены неотбытые сроки заключения. Об этом сообщили в госслужбе исполнения наказаний.

Всего же с начала нынешнего года рассмотрено 1 378 материалов о помиловании ранее осужденных преступников.

Также в ведомстве отмечают, что в 2020 году было помиловано 268 заключенных. Из них досрочно выпустили на свободу 230 осужденных и сокращены неотбытые сроки в отношении еще 38 преступников.

Всего в 2020 году было рассмотрено 530 материалов о помиловании.

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