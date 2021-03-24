Берлин, , 15:09 — REGNUM Германия будет приветствовать скорейшее начало предварительных переговоров, которые Европейская комиссия должна провести с государствами-членами по вопросу о возможной закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 24 марта сообщил источник в правительстве ФРГ, на который ссылается агентство Reuters.

«Такие переговоры ещё не начались», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может начать самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата. Она уточнила, что выступает за то, чтобы Евросоюз заказал «Спутник V» для всех стран объединения.

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