Казань, , 15:30 — REGNUM В Татарии по итогам 2020 года подтверждено 913 новых случаев заболевания туберкулезом, что на 18,8% ниже, чем в 2019 году. Порядка 61% инфицированных выявили во время флюорографических обследований. Об этом сообщили начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова и главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев.

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Всего в Татарии на учете состоят 1680 больных туберкулезом, из них 31% выделяют микобактерии в окружающую среду. Коктактировали с ними свыше 9 тыс. человек, из которых в 2020 году заболели 10 граждан. Чаще всего из окружения больного заболевают те, кто уклоняется от обследований или проходят их несвоевременно, либо нарушали график приема профилактических препаратов, уточнила Луиза Борисова. Заразиться туберкулезом. к сожалению, может каждый воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем. Возбудители передаются при разговоре с больным, при кашле или чихании.

На базе диспансера в Казани в 2020 году, несмотря на сложную эпидобстановку, организовали 16 бригад для выезда к пациентам с туберкулезом. Всего совершили 3128 выездов на дом. В текущем году поток пациентов восстановлен, но есть пациенты, которые продолжают лечение на дому.

Обледование важно проходить и детям. Так, в 2020 году от диагностики отказались родители более 10 тыс. детей, из них 64% обследовали альтернативным методом, свыше 3 тыс. детей не проверили. У детей болезнь протекает бессимптомно, отметила Борисова. Только за прошлый год были инфицированы 22 ребенка, посещающие детские коллективы. Всего в возрасте до 17 лет заболели 33 человека, добавила начальник отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2010 года отмечается значительное снижение заболеваемости туберкулезом. В 2020 году было зарегистрировано 47 тыс. 063 новых случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 32,07 на 100 тыс. населения. За 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,4 раза.

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