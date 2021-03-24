Липецк, , 15:09 — REGNUM Прокурор Правобережного района города Липецка потребовал привести улицы центральной части города в надлежащее эксплуатационное состояние. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Липецка массово жаловались в прокуратуру на неудовлетворительное состояние проезжей части на центральных улицах города. Районная прокуратура провела проверку деятельности МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» и обнаружила, что дорожное покрытие улиц Плеханова и Интернациональной имеет многочисленные дефекты, из-за которых транспорт не может двигаться по ним с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

Директору МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» внесли представление. Его исполнение прокуратура взяла на контроль.