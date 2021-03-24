Бишкек, , 15:07 — REGNUM Государство тратит на питание школьников до 35 сомов (30 рублей) в день, а на питание сидящих в тюрьме преступников — по 105 сомов (90 рублей). Об этом заявила депутат Айнура Осмонова на заседании парламента Киргизии.

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По словам парламентария, ее возмущает то, что расходы на еду для заключенных в три раза превышают траты на питание для учащихся младших классов.

Также депутат Осмонова отметила, что министерство образования и науки до сих пор не выполнило свое обещание увеличить расходы на школьное питание до 105 сомов (90 рублей) на человека в день.

Отметим, что сейчас в Киргизии организовано горячее питание учащихся первых — четвертых классов в 1 485 школах. Сделано это при поддержке России и Всемирной продовольственной программы ООН.

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