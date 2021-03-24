Киев, , 15:07 — REGNUM Правительство Украины не будет увеличивать цену на электроэнергию для населения страны с 1 апреля, как это планировалось ранее.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 24 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы утверждаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т. е. составит 1,68 грн за кВт», — сказал глава правительства.

Напомним, что в конце декабря правительство Украины отменило льготную норму в 100 кВт-час. для населения и первые месяцы 2021 года электроэнергия для граждан страны стоит 1,68 грн за кВт-час (льготная цена была вдвое дешевле и многие граждане старались уложиться в этот лимит — прим. ИА REGNUM).

Предполагалось, что в апреле 2021 года на Украине состоится очередной этап повышения тарифов на электроэнергию, причём рассматривался вариант подорожания электричества почти в два раза.

И.о. министра энергетикиЮрий Витренкозаявлял, что цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается значительно ниже рыночной, при признавал, что у людей «мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам».