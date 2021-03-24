Москва, , 15:09 — REGNUM Возраст родителей, которые вправе получить дополнительную единовременную выплату при рождении ребенка, может быть увеличен с 30 до 35 лет. Соответствующие поправки в законодательство были приняты на заседании Московской городской думы 24 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Композиция из камня «Семья» Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Размер выплаты составит почти 103 тыс. рублей. Претендовать на нее смогут родители, которые соответствуют двум критериям: оба моложе 36 лет, при этом как минимум один из них должен быть старше 30 лет.

Отметим, что ряд депутатов подвергли эту норму критике, заявив, что необходимо в принципе убрать возрастные ограничения для семей, в которых появился ребенок.

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